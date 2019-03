Par Ouï-dire - Architecture: Hommage à Charles Vandenhove - 01/03/2019

Hommage à la grande figure de l'architecture belge Charles Vandenhove, décédé le 22 janvier 2019. Il est l'auteur d'une oeuvre prolifique, qui s'étend de la fin des années 1950 à aujourd'hui, en Belgique - en particulier à Liège, avec des projets reconnus internationalement comme la Cour Saint-Antoine (1985) et le CHU (1987) - ou à l'étranger (Paris, Amsterdam, La Haye, Maastricht). Thierry Genicot en dresse le portrait : avec l'historien de l'art Pierre Henrion, avec le professeur Guy Châtel et avec l'artiste-plasticien Léon Wuidar. Avec les voix de l'architecte, de son associé Prudent de Wispelaere ou encore du critique d'architecture français, François Chaslin. Et avec la collaboration de Thomas Moor.