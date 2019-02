Par Ouï-dire - Violette Morris: une femme qui court par Gérard de Cortanze - 27/02/2019

Violette Morris : la femme qui court. Elle a battu plusieurs records dans les différents sports qu’elle a abordés : la course, la natation, le football, le lancer du disque ou du javelot, ou la moto… Elle était lesbienne, s’habillait en homme par confort, aima Joséphine Baker, fut proche de Jean Cocteau et fut une collaboratrice indéniable. Elle meurt, abattue en avril 44 par la résistance. De cette incroyable vie, le romancier et ex-sportif Gérard de Cortanze tire la substance de son dernier livre, « Femme qui court » publié chez Albin Michel.