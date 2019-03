Par Ouï-dire - 'Petite mort et grandes vertus' - 28/02/2019

Véronique Poppe & Christian Rolet présentent plus de 100 œuvres duos, dessins, installations, vidéos et sculptures d'objets placées sous un titre un brin sulfureux. Une façon poétique et étrange d'éclairer notre époque, en interrogeant le couple corps & âme, A voir jusqu’au 10 mars à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Et à la galerie Marie-Ange Boucher à Watermael-Boitsfort, Véronique Poppe & Christian Rolet présentent 'Imagine your life' - 'DUOS', jusqu'au 17 mars.