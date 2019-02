Par Ouï-dire - Debussy, résonances artistiques - 3e épisode : le renouveau - 26/02/2019

Claude Debussy s’épanouit dans le milieu symboliste qui vise la fusion des arts, la poésie devient musique et la musique se veut poème. L’exposition universelle de 1889 à Paris rassemblera plus de 30 millions de personnes dont Debussy qui entre de plain-pied en contact avec la musique orientale. En cette fin de XIXe siècle et début du XXe siècle, les artistes de tous horizons semblent vouloir briser les codes anciens ou plutôt ils sont en quête de renouveau.