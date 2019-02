Par Ouï-dire - Debussy, résonances artistiques, 2e épisode - 19/02/2019

Debussy fréquentera les cercles symbolistes et on peut dire qu’il s’inscrit lui-même dans cette lignée d’artistes. A partir de 1883, il fréquente les "mardistes", ces hommes de lettres et ces artistes que Mallarmé invite chaque mardi soir chez lui. Parmi les plus célèbres : Paul Claudel, Claude Debussy, André Gide, Oscar Wilde, Alfred Jarry, Paul Valéry et James Whistler. Debussy s’empare du Pelléas et Mélisande de Maeterlinck avant de présenter l’opéra en 1902.