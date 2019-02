Par Ouï-dire - La brebis galeuse - 18/02/2019

L’asile est une résidence de saints. Ce sont des saints les pauvres fous, sainte la bonne sœur qui s’occupe d’eux. Et le docteur est le plus saint de tous, c’est le chef des saints, c’est Jésus Christ. Nicola nous raconte ses 35 ans d’ «asile électrique», et dans sa tête bouleversée se heurtent réalité et fantaisie en produisant d’imprévisibles illuminations. Texte original : Ascanio Celestini Adaptation radiophonique : Chiara Todaro Réalisation Guillaume Abgrall