Exercice sur des oeuvres relatives au nucléaire et plus particulièrement aux centrales de Tihange, ainsi que sur la réhabilitation du site nucléaire après démantèlement. Ce sont les prémices du Shelter studio de Tihange. Thierry Genicot nous présente cette exposition/plateforme au Foyer du Centre culturel et à l'Espace St Mengold à Huy