Debussy décide très tôt de s’éloigner de l’harmonie classique, refusant d’être enfermé dans un cadre. Au même moment, en 1874 a lieu au 35 boulevard des Capucines dans les Studios Nadar à Paris une exposition de peintres. Leur technique choque. On considère que les traits ne sont pas définis et les œuvres inachevées. On leur assigne le qualificatif d’impressionniste. Ce terme qu’on accolera à Debussy.