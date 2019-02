Par Ouï-dire - Berthe Morisot par Jean-Daniel Baltassat, deuxième partie - 06/02/2019

Berthe Morisot, peintre impressionniste, était assise au centre du salon chez Mallarmé, rue de Rome. Valéry avait 20 ans, elle est alors l’égérie de Manet qui l’a peinte dans le Balcon et Le repos.. Mais pourquoi l’a-t-on oubliée alors que sa peinture est splendide et qu’elle n’avait qu’un seul tort : être une femme dans un monde masculin ? C’est ce que développe superbement Jean-Daniel Baltassat dans son dernier roman, La tristesse des femmes en mousseline. Un livre qui restitue une voix à Berthe la silencieuse, dans des notes subtiles inspirées par les quelques carnets de notes et de dessins de Berthe Morisot sauvés presque par hasard. Une réalisation de Pascale Tison