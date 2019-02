Par Ouï-dire - Un grand voyage dans la petite famille du diamant - 5e épisode : la Place Vendôme...

Sur la Place Vendôme, la haute joaillerie parisienne – la « haute jo’ » comme on dit, paraît-il, dans le métier – n’est plus ce qu’elle était. La « Place » avait construit sa réputation mondiale sur son savoir-faire hors pair et sa capacité à réaliser des pièces diamantées uniques pour des clients richissimes… jusqu’à ce que l’industrie ne s’en mêle et que les grands groupes du luxe aient fait leur entrée à pas feutrés dans la joaillerie en rachetant comme Cartier ou Boucheron, les maisons historiques qui avaient façonné la réputation de la Place Vendôme.