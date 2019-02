Thierry Genicot a rencontré les parties prenantes de l'initiative bruxelloise "Home for Less", visant à trouver des solutions de relogement dans des bâtiments vides pour personnes sans abri : la Cellule Capteur et Créateur de Logements Bruxelles de L’Ilot asbl, l'atelier Archiconstruite de la Faculté d’architecture La Cambre Horta de l’ULB (professeurs Victor Lévy et Denis Delpire), le Collectif Baya asbl.