Par Ouï-dire - Courage, fuyons ! - 28/01/2019

Celia Dessardo arpente le quartier populaire des Marolles situé au cœur de Bruxelles, à la rencontre de ses habitants, collectant auprès d'eux, de bouche à oreille, des histoires vécues autour du thème de la fuite. Les paroles et les voix entrent en résonance avec les sonorités du quartier pour tisser une philosophie poétique et politique de la fuite. Nous avons sans doute tous fui quelque chose... prise de son et réalisation : Celia Dessardo