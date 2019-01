Par Ouï-dire - Zazous par Gérard de Cortanze - 23/01/2019

ZAZOUS Nous serons zazous jusqu’au bout des ongles avec Gérard de Cortanze qui dresse le portrait d’une jeunesse prônant la mode, le swing et le jazz comme mode de révolution du quotidien face à l’occupant nazi. Mais Gérard de Cortanze tient surtout à rendre hommage à l’énergie et à la liberté de cette jeunesse qui prenait des risques réels dans ses contestations et s’entêtait à redonner de l’espoir à la population française. Ce qui fut fait. Nous sommes à Paris, un groupe de jeunes gens que les choix individuels ne réussiront pas à désunir traversent la guerre, la vie et l’amour en se retrouvant au café Eva sous la protection de Jo. Quand l’histoire prend corps dans la tête des adolescents, cela swingue à Paris. Réalisation : Pascale Tison