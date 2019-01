L’hôpital pour animaux sauvages Birds Bay accueille la faune blessée de nos campagnes et de nos bois depuis 1978. Dans le Bois des Rêves à Ottignies, les oiseaux et les petits mammifères sont recueillis et soignés grâce au travail des bénévoles qui se relaient tous les jours. Avec la participation de Didier Van Geluwe, ornithologue à l’Institut National des Sciences. Une réalisation d’Helena Verrier