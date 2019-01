Par Ouï-dire - Angers : capitale de la tapisserie - 16/01/2019

A Angers, l’art de la tapisserie est incontournable. Le château du roi René abrite la plus grande de toutes, la tapisserie de l’Apocalypse. L’hôpital St Jean, lui, est, depuis 1967, consacré au Chant du monde de Jean Lurçat et à la tapisserie contemporaine en général. Le Service éducatif ville d’art et d’histoire (SEVAH), fondé en 1986, a pour mission de recenser, étudier et faire connaître auprès de tous les publics les éléments du patrimoine angevin ayant un intérêt culturel, historique ou scientifique, notamment la tapisserie. Christine Van Acker a rencontré Brigitte Bouquin-Sellès, artiste plasticienne, licière créatrice, et enseignante et Céline Marie Bruhaire, guide conférencière.