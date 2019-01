Par Ouï-dire - Un grand voyage dans la petite famille du diamant - 2e épisode : Anvers -...

A l’entrée du zoo d’Anvers attenant au musée du diamant, deux mosaïques se font face. L’une représente un lion, l’autre un tigre, fauve qui pourrait symboliser l’Inde. L’Inde règne en effet aujourd’hui presque sans partage sur la capitale internationale du diamant. Si Anvers prétend encore attirer 80 % de la production mondiale du diamant brut et 50 % du taillé, 70 % de son chiffre d’affaires import-export est désormais réalisé par des compagnies indiennes. La communauté juive, longtemps dominante dans le secteur aux côtés des Arméniens et des Libanais, a été supplantée par ces nouveaux maîtres venus d’Asie. Une réalisation de Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon produite par France- Culture pour Sur les Doks en 2009

