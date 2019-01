Par Ouï-dire - Un homme sous le volcan - 11/01/2019

Jonas Pool nous emmène sur les îles du Cap Vert, au large du Sénégal, et en particulier sur l'ile de FOGO, que domine un volcan toujours en activité. Ô Pico est une menace permanente pour la petite communauté qui reste malgré tout sur place, oscillant entre lʹobligation de rester quand on voudrait partir, et dʹêtre obligé de partir quand on voudrait rester. Un dilemme que connait bien "le Cigano", alias Danilo Fontes, un sculpteur mystique qui revient régulièrement dans la maison familiale, miraculeusement épargnée par les dernières coulées de lave. Danilo Fontes est devenu un personnage de fiction, sous les traits du Cigano, dans un roman de Jean-Yves Loude, Ana Désir (La Passe du vent, 1999). Une réalisation de Jonas Pool – RTS Le Labo