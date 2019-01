Par Ouï-dire - Un temps de cochon - 14/01/2019

Nous sommes en 1939, des centaines de milliers d’Espagnols et de Catalans, républicains ou non, franchissent la frontière des Pyrénées pour venir se réfugier en France. Cette retraite désespérée et forcée, on l’a appelée "la Retirada. Mercedes, Floréal, et Joaquim l’ont vécue et sont arrivés finalement dans le Tarn et Garonne. Joachim a été enfermé dans le camp de concentration de Septfonds, qui risque aujourd’hui d’être transformé en porcherie industrielle. Un symbole insupportable pour les exilés espagnols, leurs descendants et tous ceux qui se souviennent de la mémoire douloureuse de ces lieux. « Un temps de cochon » est une composition musicale sonore, affective et archéologique par strates de témoignages recueillis pendant des mois par Benoît Bories, dans le Sud-Ouest de la France.