Par Ouï-dire - Centenaire de la fin de la guerre et paysage de l’Avesnois - 24/01/2019

Le 4 novembre 2018 à Ors, non loin du Cateau-Cambrésis, on célèbre le centenaire de la mort du poète anglais Wilfred Owen. Thierry Genicot en parle avec entre autres Xavier Hanotte, son traducteur belge en langue française. Non loin de là, l’artiste anglaise Sally Fawkes (1968) expose au Musverre de Sars-Poteries sous le vocable 'Vice-Versa'. Si le poète anglais est tombé en soldat à cinq jours de l’Armistice, l’artiste anglaise s’inspire des paysages et des bocages de la région pour réaliser ses œuvres en verre.