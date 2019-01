Des « Américains » de Robert Frank, en passant par « Menynon » de Lisa De Boeck & Marilène Coolens et du « Face to Face » de Manfred Jade jusqu’au « Libre maintenant » de Pierre Liebaert : voyages sonores dans tous ces univers qui questionnent le monde et dont les visages humains ont tant à dire ! A voir jusqu'au 20 janvier. Une émission de Thierry Genicot.