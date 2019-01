Par Ouï-dire - Quand sommes-nous ? 2e partie - 02/01/2019

Chaque culture possède des représentations du temps bien différentes de la nôtre, granulaire, en spirale, circulaire. Après une préambule chez Latcho Bilo, violoniste manouche, sur sa vision poétique du monde et du temps, ainsi que chez Jean Marie Kerwich, écrivain gitan, nous ferons un petit détour par le Tibet, où les jours ne s’enchainent pas vraiment comme les nôtres. Nous entendrons Yahia Belaskri, écrivain algérien sur le rapport au temps dans la culture arabo-musulmane, vision fataliste et nostalgique d’un passé glorieux à restaurer. Jean Kabuta, linguiste d’origine congolaise nous expliquera le concept de temps dans les cultures bantoues, et Nfaky Kouyaté, musicien griot de Guinée nous parlera de la couleur du passé et de l’avenir, et de la différence du temps du village d’avec celui de la ville. Une réalisation en 3 parties par Thierry Van Roy