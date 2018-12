Au domaine du Château de Seneffe : Bernard François « Autour du bijou » (jusqu’au 31 mars) A Mons au « Becraft » :prix européen des Arts Appliqués 2018 sous le vocable « Monumentalité/Fragilité »…Et en passant, signe porté à l’exposition Niki de Saint Phalle…Et encore aux Abattoirs, un regard porté sur l’intime sous l’appellation : « Next to the skin » ! Le tout visible jusqu’au 20 janvier… Une émission de Thierry Genicot