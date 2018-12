Par Ouï-dire - Kinshasa, des histoires à nous - 21/12/2018

Kinshasa n’en finit toujours pas de se réveiller de la grande guerre qui a ensanglanté le pays de 1995 à 2003, mettant aux prises plusieurs puissances africaines dont le Rwanda. Dans ce contexte, l’activité artistique a été une soupape de sécurité autant qu’un levier social, économique et symbolique. Ce documentaire de Sébastien Godret et Benjamin Bibas, mis en son par Sébastien Lecordier, raconte comment à Kinshasa, des artistes congolais dialoguent avec leurs concitoyens et avec le reste du monde pour élever leur pays et tenter de créer un avenir meilleur.