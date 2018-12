Un conte qui gravite autour de deux êtres : un baleinier et sa proie. Sauf que la baleinier va devenir sa proie, vivre, avant de reprendre forme humaine la vie d’une baleine. Un superbe conte sur le cycle de la vie. Philippe Drecq incarne, raconte et nous emmène dans les baies du Québec pour vivre avec lui les joies et les souffrances de la métamorphose.