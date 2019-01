Par Ouï-dire - Variations Diabelli - 01/01/2019

C’est une fiction drôle et vive que Michèle Sigal a écrite sur le double sujet de la réforme des retraites et l’émergence de nouvelles pratiques funéraires en vogue aux Etats-Unis. Le corps incinéré peut se transformer désormais en un ou plusieurs diamants. Sur cet argument, la fiction enlevée et servie par une pléiade d’acteurs au meilleur de leur forme nous emmène sur la piste du vol d’un diamant issu d’une mèche de cheveux de Ludwig Von Beethoven. Qui aura volé cette ultime métamorphose du génie allemand ? Le directeur un peu dérangé du conservatoire ? Réalisation Pascale Tison