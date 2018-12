Par Ouï-dire - Groix, une île en hiver - 28/12/2018

Retour sur l’Île de Groix, île des hivers de Jean-Guy Coulange qui nous livre une nouvelle traversée, la composition d’un nouveau paysage sonore. Rencontres avec l’artiste Patrick Le Corf, Loïc Noiret, le pêcheur, Jo Le Port, fidèle de Ti Bedeff, Loïc Le Maréchal, l’artiste boucher, la libraire Anne Lebihan, Bernard Vanoni, l’ami éclaireur de Locmaria à Pen Men, et les dessinateurs Medi et Willem Holtrop, et avec la voix chantée de Jean-Christophe Jacques.