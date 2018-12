Par Ouï-dire - Résistance, à la Centrale - 13/12/2018

1968 voit émerger une pléthore de nouvelles formes d’art qui élargissent considérablement le champ d’action artistique et abolissent les frontières entre l’art et la vie : affiches, flyers, cartes postales, disques, éditions, magasines, journaux, etc. A La Centrale, à Bruxelles, l’exposition RESISTANCE recueille la singularité et l’originalité de ces contributions artistiques atypiques et les confronte au dialogue qu’établissent les artistes avec leur environnement.