Par Ouï-dire - Chris Marker à Bozar - 06/12/2018

Chris Marker : Memories of the future Ecrivain, cinéaste, photographe, artiste multimédia, musicien, Chris Marker est l’un des créateurs les plus complets de son temps. L’institution bruxelloise consacre une exposition à cet observateur passionné du XXe siècle. Avec Christine Van Assche, Raymond Bellour (commissaires), Alberta Sessa , Xavier Garcia Bardon (coordinateurs) Xavier Canone (musée de la photographie Charleroi), Marie Voignier (artiste), Laurence Rassel (directrice de l’ ERG) …