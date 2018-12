Par Ouï-dire - Accueillir ici - 03/12/2018

Comme partout en Europe, la Belgique est confrontée à la venue de migrants cherchant une vie meilleure. Face à l’hostilité de certains et à une politique répressive, une mobilisation d’une ampleur inédite s’est mise en place en Belgique depuis plus d’un an. Centralisée par la Plateforme Citoyenne, chaque soir, au départ du Parc Maximilien à Bruxelles, ce sont des centaines de personnes qui sont logées dans des familles belges de toutes les régions du pays. 'Migrants', 'réfugiés', 'exilés', 'trans-migrants', dans ces foyers ils deviennent simplement des 'invités'. Helena Verrier a poussé la porte de 4 foyers : 4 expériences différentes d’accueil, et le regard de 3 générations.