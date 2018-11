Par Ouï-dire - Les expériences de mort imminente: deuxième partie - 28/11/2018

On poursuit notre voyage dans une lumière chaude et blanche avec ceux qui ont frôlé la mort. Michèle Anne De Mey en tire un spectacle( Amor, visible les 19, 20 et 21 décembre à Bruxelles à Wolubilis), Jean-Yves Leloup en fait le début de sa conversion. Un médecin et une biologiste moléculaire, Jean-Jacques Charbonnier et Sylvie Dethiollaz, occupent une place singulière dans ce domaine chamboulé des sciences et de la neurologie. réalisation: Pascale Tison