Par Ouï-dire - Le voyage, 1e partie - 16/11/2018

'Le Voyage' de Brice Cannavo nous mène, à travers la fiction du « Voyage au centre de la Terre » de Jules Verne, à la rencontre d’une femme, bel et bien réelle, ayant fui son pays par instinct de survie. Sa voix nous parle, dans le noir, pendant que les protagonistes de la fiction descendent… Jusqu’où ? Le voyage, acte de bravoure lorsqu’on en lit les péripéties des plus audacieux dans les textes épiques et romanesques, que devient-il, confronté à la réalité de celles et ceux qui le vivent malgré eux ?