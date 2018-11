Par Ouï-dire - Les forçats de la créa - 19/11/2018

Création ou créativité ? Les uns voient de la créativité partout, dans les entreprises, partout. Et tout le monde peut être créatif. C’est inné. Et plus on a d’idées, plus on peut en avoir d’originales. Mais qu’est-ce que la créativité, ce mot à la mode et utilisé à toutes les sauces ? Ce mot du management et de la novlangue des entreprises n’est pas anodin. Son but ? Faire des employés des créateurs libérés pour le bien de l’entreprise. En vue d’un profit maximum, d’une efficience aliénée idéale. Les recettes ? Se déconnecter, respirer dans un lieu différent pour avoir des idées différentes. Se mettre en chaussettes et se faire confiance. Mais tout cela est-il bien raisonnable ? Au pays de la créativité managériale, les Shadocks sont rois. Une enquête de David Christoffel - RTS Le Labo