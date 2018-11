Par Ouï-dire - Daily Bul: esprit de clochers! - 16/11/2018

Le 13 août 1968, à 16h57 minutes, 15 secondes (temps universel), magnitude 4.1 sur l’échelle de Richter, un tremblement de terre secouait La Louvière : son clocher en fut ébranlé et on dut l’abattre. Par ces lignes débutait la circulaire envoyée en 1986 par André Balthazar et Pol Bury à leurs amis artistes, accompagnée de la photographie par Michel Duez de l’église Saint-Joseph, avec pour instruction de dessiner ou de rédiger leur projet de réoccupation de l’espace laissé vide. Plus de 200 projets teintés d’humour, d’impertinence, de désinvolture et parfois même d’irrévérence leur seront retournés, signés, entre autres, par Pierre Alechinsky, Ben, Kikie Crêvecoeur, Jean-Michel Folon, Roland Topor ou encore Serge Vandercam. Dans le cadre des 150 ans de la fondation de la Ville de La Louvière, le Centre Daily-Bul & C° présente pour la première fois l’entièreté de ces clochers. Certains saints dessins orneront même le saint des saints de l’église Saint-Joseph à La Louvière.