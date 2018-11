Par Ouï-dire - 11 novembre 18: premier jour de paix ou dernier jour de guerre? - 09/11/2018

11 novembre 1918 : dernier jour de guerre ou premier jour de paix ? A travers les archives récoltées pour la plupart en 1968, au cinquantième anniversaire de la fin de la guerre 14, des poilus belges et français racontent ce qu’ a été ce jour pour eux, un souvenir paradoxal, en demie teinte entre joie, délivrance et hébétude. Pendant que la liesse populaire s’exprime, la guerre continue à s’immiscer dans les corps et à en faucher certains. Avec aussi quelques paroles d’écrivains comme Georges Simenon à Liège, Gabriel Chevalier ou Marie Guevers à Anvers et Théo Fleishman . Avec les archives de la Sonuma, une réalisation de Camille Dupon Lahitte