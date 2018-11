Par Ouï-dire - Sortir de ce jardin - 13/11/2018

«Sortir de ce jardin» raconte l’histoire d’un groupe de personnes, jeunes et moins jeunes, d’horizons variés, habitants et travailleurs, potagistes, du quartier du vieux Molenbeek, dont la réalisatrice, Claire Gatineau, fait elle-même partie. Préoccupés par des questions environnementales et l’urgence climatique, ils décident de se rendre à Paris en 2015 où se prépare la Cop 21. Mais, à la veille du départ, les attentats de Paris suspendent toute possibilité de voyage. La commune de Molenbeek et ses habitants sont alors pris d’assaut et largement stigmatisés par les médias. Sans abandonner, les membres de ce groupe continueront à vivre, à inventer des chemins de traverse, à sortir de leur quartier, sortir de leurs jardins pour aller voir le monde. Réalisation : Claire Gatineau.