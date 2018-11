Par Ouï-dire - Quand la mer se retire - 12/11/2018

« Quand la mer se retire » est le portrait sensible, intime et coloré d’Aurélie. À la veille de ses 34 ans, Aurélie apprend qu’elle est gravement malade. Un an après l’annonce de cette maladie, une autre histoire d’Aurélie commence. Une histoire vivante, une histoire animée, pleine d'humour et de joie, autour des moyens qui mènent à la résilience lorsque le fil vient à lâcher. Un récit sonore sur la catastrophe, sur la maladie, sur la vie, sur la mort et sur ce qu’il y a entre. Concept et réalisation Ecaterina Vidick et Aurélie Boudet