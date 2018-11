Par Ouï-dire - Au Musée Royal de Mariemont : 'Au temps de Galien ' - 08/11/2018

En suivant la vie du médecin grec Galien de Pergame (129 - env. 216 ap. J.-C.) comme fil conducteur, l'exposition se propose de décrire les pratiques médicales, pharmacologiques et sanitaires de l'Empire romain aux premiers siècles de notre ère. Le projet souligne l'évolution thérapeutique et anatomique depuis Hippocrate, sept siècles plus tôt, mais également la constance de la pharmacopée et du système des quatre humeurs ainsi que l'évolution de la diététique.