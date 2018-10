Par Ouï-dire - Terre, clopes et caféine / Avec le vent - 29/10/2018

1. Terre, clopes et caféine est le portrait d’un fossoyeur, par Arnaud Meulemans et Justine Dauchot. A travers son expérience, s’improvise une balade à la découverte des allées silencieuses du lieu emblématique que représente le cimetière d’Ixelles. 2. Avec le vent par Jeanne Debarsy : Tout d’abord, il y a le souffle, celui qui rassure. Ensuite arrive le son, celui qui raconte. L’histoire de l’exil, des souvenirs d’Arménie, un jour où le vent s’est levé et où il a fallu tout quitter.