Il y a dans l’homme quelque chose de très fort au fond du cœur, un intérêt pour les autres hommes qui souffrent et se débattent. La jeunesse est souvent morose et manque de joie de vivre. Les chantiers donnent la joie et favorisent les relations. Elle répétait sans cesse aux jeunes : acharnez-vous ! Sœur Emmanuelle nous a quittés quasi centenaire il y a tout juste dix ans. Un entretien avec Jean-Pol Hecq.