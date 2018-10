Par Ouï-dire - Emines: Occupation artistique d'un fort - 18/10/2018

EMINES 18 : OCCUPATION ARTISTIQUE D'UN FORT Jusqu’au 11 novembre prochain, l'art contemporain et l'architecture militaire questionneront la mémoire, la fragilité et l'instabilité du monde au Fort d'Emines, non loin de Namur... Pour le Monde Invisible, Thierry Genicot s’est rendu dans le Fort. Dans un décor quasiment intact depuis 1914, s’y dévoilent les installations et interventions de trois artistes contemporains. A savoir : Renato Nicolodi (sculptures), Juan Paparella (dessins, photographies) et Georges Rousse (anamorphoses, photographies). Rencontre des trois artistes…Tous y font référence au Carnet du soldat Michaux 1914… Une exposition visible encore jusqu’au centenaire de l’armistice !...