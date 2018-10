Par Ouï-dire - la mer, l'amer de Julie Henoch - 10/10/2018

Lamɛʁ (La mer/la mère/l’amer) raconte l’histoire d’une quête à travers le récit de Arnaud C., jeune photographe suisse passionné de navigation et de spéléologie, et qui, à la mort de sa mère, fille de pêcheur du Lac Léman, décide de partir naviguer plusieurs semaines entre Hawaï et les Îles Marquises. Un défi pour un marin d’eau douce, une folie qui est aussi le temps d’une pause, d’un voyage hors du temps en quête de consolation et de connaissance de soi. C’est aussi une rencontre du grand large, d’une nature imprévisible, avec un nécessaire courage pour affronter les éléments et la solitude. Le témoignage d’Arnaud est porté par un courant puissant, à la fois littéraire et musical, sonore. Réalisation et montage: Julie Henoch