Par Ouï-dire - Demain s'ouvre au pied de biche, Prix Phonurgia Nova 2018, Fiction - 12/10/2018

Alexandre Plank, en résidence d’artiste à l’invitation du festival Longueur d’ondes prend ses quartiers à Douarnenez en 2017. C’est dans un lycée qu’il s’installe et renoue avec l’école à travers une classe et les apprentissages ; ensemble ils vont réaliser, écrire, concevoir une fiction radio qui empruntera aussi les codes du documentaire. Période oblige, mai 17, ils décident de travailler sur les élections présidentielles. Des élections qui n’auraient pas eu lieu. Pas à Douarn en tout cas. Car c'est à partir d'une brèche que les lycéens ont tenu à imaginer leur avenir : à Douarn, ville militante et indocile s’il en est, les bureaux de vote n'auraient pas ouvert et les habitants n’auraient pas voté. Tout simplement. Pas par abstentionnisme apathique ou désengagement politique, soyons clair, mais avec en tête l'intention d'esquisser une alternative, de tracer les premiers plans d'une communauté à venir et de rêver à la manière dont 14000 habitants pourraient ensemble bricoler une utopie. Prix de la fiction radiophonique au tout récent festival Phonurgia Nova, la pièce est suivie d’un entretien avec Alexandre Plank qui partage avec nous le bonheur de cette expérience. Car au lycée Jean-Marie Le Bris, il y a maintenant une radio qui émet plusieurs soirs par semaine . Réalisation, écriture et conception : Chelyann Ahamada - Servane Baudouard - Hugo Bosser - Angélina Breton - Gaëdig Chanard - Liza Claquin - Saskia Corlu - Manon Core - Louise Donnart - Alexandre Duverger - Bertille Gadot - Marlène Khlelef - Annaëlle Klessa - Bastien Leberre - Julie Lohro - Louna Manach -Laura Maze - Lisa Moan - Sharon Moan - Jasmine Mouzin - Alexandre Plank - Aïda Rondeau -Matéo Zanantsoa avec la complicité et les conseils éclairés d’Alexandre Plank Mixage : Victor Blanchard