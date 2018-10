Par Ouï-dire - Hommage à Marc Moulin, 3e partie - 09/10/2018

On écoute la dernière partie de cet hommage à Marc Moulin, homme multiple, homme de radio et musicien, homme d’écriture aussi, intellectuel qui a façonné notre écoute à travers plusieurs émissions mythiques. Jean-Pierre Hautier lui rendait un bel hommage très peu de temps après sa disparition. On retrouve Rudy Léonet, Sébastien Ministru, Philippe Geluck, Jacques Mercier, Pierre Kroll, Nathalie Ufner Jean_Luc Cambier et Gilbert Lerderman. Avec aussi en archives : un entretien de Marc Moulin avec Michél Béro et avec Jean-Pierre Hautier, un extrait des Tilquins et du Jeu des Dictionnaires et bien sûr la très belle musique de Marc Moulin.