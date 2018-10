Par Ouï-dire - Chantal Thomas: Souvenirs de la marée basse, deuxième partie - 03/10/2018

Chantal Thomas dans « Souvenirs de la marée basse » renoue un dialogue avec sa mère à la nage. Elle évoque les mères de la littérature, celle de Colette et celle de Roland Barthes, comme des figures tutélaires qui veillent au coin de nos horizons. Elle évoque aussi ses romans historiques (« Les adieux à la reine », « L’échange des princesses ») et la part d’enfance qui s’y répand et la relie à une plage qu’elle n’a jamais quittée.