Par Ouï-dire - Marc Moulin et la musique - 02/10/2018

Un hommage à Marc Moulin, un géant de la radio, figure tutélaire pour beaucoup d’entre nous, musicien, animateur, écrivain, homme de théâtre. Nous diffusons l’émission que Jean-Pierre Hautier, qui nous a quittés lui aussi, avait réalisée pour son ami, le 1 octobre 2008, quelque jours après la mort de Marc Moulin. Retour sur son parcours musical avec ses amis, musiciens et autres, qui évoquent sa personnalité et son influence. Avec Dan Lacksman et Michel Moers de Telex, Fabienne Vandemeersche, Ron et Russel des Sparks, Philippe Catherine, Jacques Duval, Alain Chamfort, Gilles Verlant, Thierry Coljon Avec aussi un extrait d'un entretien de Michel Béro avec Marc Moulin.