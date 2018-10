Par Ouï-dire - Barrée, une fiction enregistrée à Avignon - 01/10/2018

‘Barrée’ raconte l’histoire d’une femme qui a changé de vie et a donné rendez-vous dans un théâtre à Avignon le 10 juillet en pleine festival à trois de ses amours. Par chance nous y étions avec nos micros, et la proposition des trois auteurs, Laurence Vielle, Christine Van Acker et Rémi Pons, a pu être enrichie de nos sons captés dans la ville. Des sons qu’elle aimait, cette femme en vadrouille. Mais viendra-t-elle à ce rendez-vous ? Trois comédiens Marie-Aurore D’Awans, Emilienne Tempels et Pierre Gervais donnent chair aux mots de la fiction, avec, sur scène, les musiciens Jean-Paul Dessy et Noé.