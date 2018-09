Par Ouï-dire - Les amours de Liszt, 3e partie - 18/09/2018

Franz Liszt va se poser à Weimar, avec une deuxième Caroline, Caroline de Sayn- Wittgenstein. C’est une princesse russe, richissime et mystique; à Weimar, Franz Liszt découvre les partitions de Wagner dont il sera l’ardent défenseur, il crée plusieurs de ses opéras et en fait l’étendard de la musique de demain. Axelle Thiry nous dévoile quelques traits de personnalité d’un géant de la musique, à la fois inventeur et protecteur des autres. Franz Liszt : un géant de la vie.