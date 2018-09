Par Ouï-dire - Architecture : Les 50 ans d'Auroville - 07/09/2018

En Inde, près de Pondicherry, en 1968, on crée une utopie : construire une ville qui réalisera « l’unité humaine ». 50 ans plus tard, Thierry Genicot ramène d'Auroville des témoignages de constructeurs et d’ingénieurs. Gros plan sur l’un d’entre eux : Serge Maini, architecte et directeur d’Auroville Earth Institute.Parmi ses maîtres, Fernand Platbrood, « inventeur de technologies intermédiaires d’éco-construction »