Par Ouï-dire - essais sonores des étduiantes de l'Insas - 05/09/2018

Coup de projo sur les travaux radios des étudiants de l’Insas Ce mercredi et mercredi prochain, nous vous proposons une plongée dans les travaux des étudiants en troisième année en réalisation à l’INSAS. Charlotte Cristin nous conduit vers une écoute émue d’une amie qui lui parle intimement d’un avortement subi. La complicité des deux jeunes femmes nous fait comprendre le cheminement psychique et physique d’une traversée interrompue. Paul Vincent de Lestrade a rencontré une vieille dame indigne et passionnante : Madame Verbeeck a été l’épouse d’un producteur de spectacles des années 50 aux années 70 : d’Orson Welles à Jacques Brel, de Dali à Gérard Philippe, tout un univers se raconte dans l’anecdote piquante et le plaisir revécu.