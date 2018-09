Par Ouï-dire - Les amours de Liszt, un feuilleton en 3 parties - 04/09/2018

C’est à Paris que Franz Liszt rencontre celle qui sera son premier amour. Un amour contrarié par le père de la jeune fille mais ils continuent à s’écrire et ils se reverront des années plus tard. Franz Liszt échange avec Caroline de Saint-Cricq des lettres qui jalonnent le feuilleton de sa vie passionnante et aventureuse. Nous le suivrons depuis son arrivée à Paris après la mort de son père jusqu’à Rome où il se retire en 1861.